Appi! 55 tundi vees olnud Hollandi ujuja riskis heategevuse nimel eluga ja oli pärast veest välja tulemist nagu «vastsündinud tulnukas»

Teekond pidi aega võtma 3 päeva, mille jooksul sai ta teha vaid väga lühikesi uinakuid, et puhata. Kahjuks jäi ta lõpule lähenedes väga haigeks ning vesi kuulutati liiga reostatuks, et ta saaks edasi ujuda. 55 tunni jooksul õnnestus tal ujudes läbida 163 kilomeetri pikkune vahemaa. Hoolimata sellest, et püstitatud eesmärki ei õnnestunud tal saavutada, oli raha kogumine äärmiselt edukas. Kampaaniaga koguti üle 4 miljoni dollari, mis annetati erinevate vähihaigustega tegelevatele organisatsioonidele.