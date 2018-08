Pane tähele! Lahutusadvokaadid annavad väärtuslikku suhtenõu

«Abielu on nagu loterii, suure tõenäosusega sa ei võida, aga kui võidad, siis on su võit nii hea, et see on proovimist väärt! Pileti ostmine ja teekonna ettevõtmine on võidu korral seda kindlasti väärt,» alustab James Sexton tagasihoidlikus optimismis.

Videos räägib James erinevatest eluaspektidest, näiteks maja soetamisest, või laenu võtmisest, millele eelnevalt tuleb täita hulk pabereid, tutvuda dokumentide ja erinevate probleemidega, mis tulevikus ette võib tulla, kuid abieluranda seilatakse tihti õndsas teadmatuses. «Abiellumine on seaduslikult kõige suurema tähtsusasmega tegu, välja arvatud suremini, millega inimene end seostada saab,» juhib mees tähelepanu, et paljude jaoks on tordi valimine tähtsam, kui seaduse silmis sõlmitud dokumentidega tutvumine.

10-aastase töökogemusega Linda Zhou toob välja ühe esmapilgul ilmselge, kuid kirelõõmade lõkkele lüües unustusse vajuva fakti: «Kui tahad olla koos inimesega, kes on sotsiaalne ja aktiivne, ära abiellu inimesega, kellele meeldib olla kodune.»

Tihti kiputakse kõrvuni armudes eirama teatud omadusi, mis partneril on ning abielu karile joostes ei suudeta mõista: kuidas ma sellise inimesega üldse abiellusin? See ei ole inimene kellesse armusin. James aga kinnitab, et tema kogemuse põhjal on lühikese vestluse käigus välja selgitada, et lahutatakse täpselt samast inimesest, kellega abiellutakse. Vahel on raske lihtsalt endaga tõeliselt aus olla.

Val Kleyman leiab, et endale tuleb teadvustada omadused, mida partneris näha soovitakse ning mida suhtes vajatakse ja oodatakse, tema sõnul tuleb leppida, et kui soovidele ja vajadustele ei vastata ei pruugi olla tegemist õige inimesega. Selle murekoha teadvustamisega tuleks tegeleda enne abiellumist.

Kõik kolm advokaati rõhutavad, et enne abiellumist tasuks rääkida rahast, finantsidest ja võimalusel sõlmida abieluvaraleping.

«Inimene kellega tahad olla sõber ja kellega tahad abielluda vastavad täiesti erinevatele kriteeriumitele,» sõnab James.