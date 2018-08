Küll nad kasvavad kiiresti: «Üksinda kodus» filmidest tuntud Macaulay Culkin hakkab vaikselt keskikka jõudma

Macaulay Carson Culkin (sündinud 26. augustil 1980) on Ameerika Ühendriikide filminäitleja. Ta on kõige paremini tuntud Kevin McCallisteri rolliga filmist «Üksinda kodus» («Home Alone»; 1990) ja peategelasena filmist «Rikas Richie» («Richie Rich»; 1994).

Culkin sündis New Yorgis. Tal on neli venda: Shane (sündis 1976), Kieran (sündis 1982), Christian (sündis 1987) ja Rory (sündis 1989) ning kaks õde: Dakota (sündis 1979) ja Quinn (sündis 1984).

Intervjuudes on Culkin maininud, et ei soovi oma eraelu avalikkuse ees lahata. Siiski on teada, et aastatel 1998–2002 oli ta abielus näitlejanna Rachel Mineriga. Seejärel oli tal pikaaegne suhe näitlejanna Mila Kunisega. See lõppes 2011. aastal. Alates 2013. aastast on ta suhtes näitlejanna Jordan Lane Price'iga.