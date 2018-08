«Malluka suvi» viimases osas müttab Mallukas vihmas ja mudas!

Suvi hakkab küll lõppema, kuid staarblogija Mallukat on haaranud suur istutamistuhin. Ta plaanib külastada aianduskeskust, et istutada koduaeda suvelilled.

«Meil aed tahab mingisugust silmailu. Ma mõtlesin, et viskan siia-sinna mingisuguseid potikesi, et need tõmbaks pilku endale, kuni me majale uue rüü saame. Oleks võinud seda juba suve alguses teha, aga polnud aega,» põhjendab Mallukas soovi aed sügise hakul õide lüüa.