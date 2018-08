PÄEVANE OSA toimub vahemikus 10.00 - 23.00 ning avatud on 10 lava live muusika ja DJ lavadega, lühifilmide kino, vintaaž / mööbli / disaini turg, erinevad töötoad, baarid, toitlustus alad.

Päevane osa on külalistele TASUTA ja vanusepiiranguta!

Avatud on 5 lokaali kus esinevad erinevad elektroonilise muusika ning klubikultuuriga seotud artistid.

Öine osa on PILETIGA ja range vanusepiiranguga 18+.

Ürituse eesmärgiks on kokku tuua inimesi elu igast vaatenurgast, olenemata vanuserühmast, rassist, seksuaalsusest, kultuuride erinevustest või muusikalisest eelistusest, et luua külalistele tõeliselt unikaalne ja ergutav kogemus. Põhirõhk on kogu karnevali alal ning sellel paiknevate baaride, galeriide, kohvikute ja muude ruumide maksimaalsel kasutamisel ja kokku toomisel.