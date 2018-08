Päeva tujuparandaja: väike poiss mängib naabri koeraga üle aia palli

3-aastane Landon avastas ühel päeval, et kui palli üle aia viskab, toob naabrite koer Dozer selle rõõmuga tagasi ja kukutab üle aia. See pakkus pisipõnnile nii palju rõõmu ja nalja, et see on juba kuid tema lemmiktegevus, millest ta sugugi ei väsi.