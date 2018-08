Misasja? Prints Williami ja Kate Middletoni laste hooldusõigused ei kuulugi neile

Kuningakoja eksperdi kohaselt on kuninglikul perekonnal kuningannaga omapärane kokkulepe, et valitsev monarhil on kõikide kuninglike beebide hooldusõigus.

See tähendab, et prints Williami ja Kate'i kolm last - George, viis, Charlotte, kolm, ja kolmekuune Louis - on seaduse järgi vanaema hoolealused.

Marlene Koenig FOTO: Royal Musings

Kuningakoja ekspert Marlene Koenig sõnas The Sunile: «Sovrinil on oma alaealiste lastelaste hooldusõigus. Legislatuur võeti vastu George I ajal. See kandis nime «Suurõigus eelisõiguseks kuningapere üle» ja oli seotud sellega, et kuningas saaks teha otsuseid, mis puudutavad tema lastelaste haridust, kasvatamist ning abielu.»

«Ta tegi seda, kuna tal oli väga keeruline läbisaamine oma poja, tulevase kuninga George II-ga. Seega nad võtsid selle seaduse vastu, mis tegi kuningast oma lastelaste hooldaja,» lisas Koenig.

Prints Harry ja Meghan Markle. FOTO: KGC-375/Ken Goff Rota/GoffPhotos.com/Scanpix