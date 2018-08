Paarike kogus abivalmis kodutu jaoks suure summa raha, kuid jätsid selle siis endale

Kate McClure'i ja tema poiss-sõpra Marc D'Amicot süüdistatakse 35-aastasele Johnny Bobbittile kogutud raha endale jätmises. Süüdistused hakkasid pärast seda, kui nad avaldasid endast pildid sõitmaks uue BMW-ga ning nautides päikeseküllaseid puhkusereise Los Angelesse, Las Vegasesse ning Suure Kanjonisse, kirjutas Metro. Lisaks sellele olevat paarike selle raha eest käinud ka James Bondi teemalisel uusaastapeol, mille piletid maksid 2400 dollarit. McClure jagas isegi pilti, kui limusiinijuht ta LA lennujaamast peale võttis.

Kate ja Johnny FOTO: Twitter.com

Paarike aga ise väidab, et kogu selle kupatuse ees maksis nende puusepa ja administraatori palk. Küll aga tunnistatakse, et nad ei andnud Bobbittile poolt kogutud summast, kartes, et mees ei suuda seda ise piisavalt hästi kasutada.

McClure ja D'Amico hakkasid kodutule mehele raha koguma pärast seda, kui sõjaveteran Bobbitt andis naisele enda viimased 20 dollarit, et see saaks osta kütust, kuna tal endal käepärast raha ei olnud. Vastasel juhul oleks naine võõras kohas hätta jäänud.

Paarike ütles, et nad kulutasid 200 000 dollarit autosuvilale, kuigi nad olid lubanud rahakogumisaktsiooni alustades osta talle maja. 15 000 inimest annetas oma raha, et Bobbittile raha koguda. Lõpuks koguti kokku 402 706 dollarit, kuigi eesmärgiks oli 10 000.

Johnny arvas, et kuigi alguses tahtis paarike head, siis hiljem muutusid nad ahneks. FOTO: Kuvatõmmis/ABC News

McClure ja D'Amico ütlesid, et nad maksid ka hotellitoa eest, kus kodutu mees viibis, kui ta autosuvila järgi ootas. Lisaks maksti ka maasturi, teleka, sülearvuti ja kahe mobiili eest, kodutule anti 25 000 dollarit sularaha ning GoFundMe portaalile maksti 30 000 dollarit vahendustasu.

McClure ja D'Amico viskasid aga hiljem Bobbitti autosuvilast välja, põhjendades, et mees kasutas talle antud vara ja sularaha narkootikumide soetamiseks.

Bobbitt, kes lootis talle annetatud raha kasutada selleks, et naasta Põhja-Carolinas asuvas koju, on taas tänaval. Ta sõnas: «Ma arvan, et nad soovisid alguses head, kuid rahasumma kasvades, muutus see ahnuseks.»

Kate ja Marc otsustasid raha endale jääte, kuna ei uskunud, et mees sellega midagi mõistliku teeb. FOTO: Kuvatõmmis/New York Post

Oma tegevuse põhjendamisel muutus D'Amico sõjakaks ja sõnas väljaandele Philadelphia Enquirer: «Temale kogu selle summa andmine, seda ei oleks kunagi juhtunud. Ma põletan selle enne tema ees ära.»

New Jerseyst pärit McClure ja D’Amico lubasid Bobbittile veel osta ka veoauto ja luua talle fond, millest talle makstakse iga aasta välja kindel summa raha, mille abil ta saab elada, ning mida soovi korral kodutute liitudele annetada.

Johnny oleks tahtnud kasutada seda raha, et tagasi koju minna, aga on nüüd uuesti tänaval. FOTO: philly.com

GoFundMe, kust Johnnyle raha koguti, on nüüd pöördunud oma advokaatide poole, et välja selgitada, ega Bobbittile kogutud rahaga pole valesti ümber käidud.