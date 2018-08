Galerii: legendaarse Pink Floydi asutajaliige Roger Waters pani Läti pealinna rokkima

Lätti jõudis Waters uue tuurne «Us + Them» showga. Kontserdi raames tulevid esitamisele palad Pink Floydi ikoonilistelt stuudioalbumitelt «The Dark Side of The Moon», «The Wall», «Animals» ja «Wish You Were Here». Lisaks kõlas Riias suve lõpus lood ka muusiku uuelt sooloalbumilt «Is This the Life We Really Want?»