Ees ootamas suur kohtusaaga: Prince'i pere kaebab tema surmas süüdistanud osapooled kohtusse

Perekond väidab, et Dr. Michael Schulenberg ravis Prince'i viimati eelmise aasta 20. aprillil, kuid ei osanud muusiku sõltuvust õigesti diagnoosida ja see viis tema surmani järgmisel päeval, kirjutas TMZ . Kohtudokumentide kohaselt mängis arsti ebaõnnetumine Prince'i surmas suurt rolli.

Rokkari pere on juba varasemalt kohtusse kaevanud haigla, kus Prince'i tema esimese opioide üledoosi järel raviti. Lisaks sellele kaevati kohtusse ka Walgreeni apteegikett, mis väljastas muusikule retsepte ravimite eest, kuigi selleks ei olnud meditsiinilist vajadust. Sellele kaebusele on lisatud ka süüdistus, et nad ei garanteerinud, et muusik tarbiks ravimit õigesti.