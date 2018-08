Millseid asju on arstidel tulnud eneserahuldajate kehast eemaldada?

Kehasse takerdunud asjade seas on näiteks köögivilju, eelkõige kurke, porgandeid ja banaane, kuid ka metall-, klaas- ja plastikpudeleid, deodorandipudeleid, dildosid, haamri puitvars, kuusekäbi ja elektripirn, teatab life.ru.

Porgandid FOTO: DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS/Scanpix

Uurimine näitas, et värske kurk on kõige populaarsem masturbatsioonivahend. Seda tuli eemaldada igalt viiendalt patsiendilt. Iga neljas vajas dildo ja plastikpudeli eemaldamist.

Kurgid FOTO: FABIAN BIMMER / REUTERS/Scanpix

Enamik objekti kehast eemaldamist vajanutest olid mehed, neid oli 40 patsiendi hulgas 34.

«Meestel olid võõrkeha jäänud kinni pärasoolde. 18 meest olid teinud anaalset eneserahuldamist, nad olid homoseksuaalid, kellel ei olnud kindlat partnerit,» teatasid uuringu teinud.

14 meest oli mingi objekti abil vägistatud ja vigastatud. Veel kaks meest olid enesrahuldamisel viga saanud, vigastades end koduses majapidamises leiduvaga.

Naiste puhul olid võõrkeha jäänud kinni vagiinasse, mõnel ka pärasoolde.

Uuringu kohaselt peavad arstid üsna sageli eemaldama patsientide kehasse masturbeerimisel kinni jäänud esemeid. Sellised protseduurid maksavad 2000 – 40 000 rubla (25 – 500 eurot).

«Inimesed, kelle kehast on esemeid tulnud välja võtta, on sageli psühholoogiliste probleemidega, alkoholi- või narkojoobes või siis seksileludest sõltuvuses,» selgitasid uurijad.

Selliseid protseduure tegevate arstide teatel ei saa inimesed sageli võõrkehi ise kehast kätte, kuna organis tekivad muutused, mis objekti kinni hoiavad ja seega on eemaldamiseks vaja meditsiinilist abi.

Mõnikord on võõrobjekt kehas nii tugevalt, et tuleb kirurgiliselt sekkuda. Näiteks kui tegemist on asjadega, mis tavalisel eemaldamisel võivad puruneda. Selle alla käivad klaasesemed ja elektripirnid.

Klaaspudelid FOTO: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson/Scanpix

Või on objekt jõudnud kehas nii sügavale, et selle kättesaamine on raskendatud.

Lihtsamatel juhtudel määravad arstid ka kõhulahtisteid, mille puhul objekt tuleb kehast koos väljaheitega välja.

Arstide teatel on ka erakordseid juhtumeid, milles inimesed on häbenenud, et masturbeerivad ja selle tõttu ei ole probleemi tekkides kohe arsti juurde läinud.

Üks selline leidis aset Kirovis, kus 24-aastasele mehele jäi pärasoolde kinni deodorandi Old Spice pudel. Mees üritas 24 tundi seda ise kätte saada, kuid ei saanud ning alles siis pöördus arsti poole. Arstide teatel on see rõhu all pudel eriti ohtlik ja selle eemaldamine keeruline.

Võõrobjekte inimeste kehadest eemaldanud arstide sõnul peaksid eneserahuldajad enne nende asjade kasutamist mõtlema, mis see kaasa tuua võib.