Michael Jacksoni Tallinna toomine maksis miljon dollarit

Laubre sõnul rääkis ta sellest Ühispangale ja nad olid kohe nõus meid toetama. «Aga juhtus nii, et Marcel oli oma agentuuriga nii usalduslikud, et me sõlmisime lepingu ära, teatasime kontserdist ja siis läks paugust piletimüük käima. Aga toona oli nii, et kui mult lõpuks raha küsiti, oli mul see piletimüügist juba ammu koos. Pangahaldur oli veidi solvunud, et miks ma pangast raha ei võta,» tõdes Laubre MENU vahendusel.