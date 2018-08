Näitleja Kirstie Alley tunnistas, millise kaasstaariga ta oleks tahtnud abielluda

Üks majaelanik küsis Alley käest, kas tal on mõne kaasstaariga kunagi afäär olnud. Alley vastas, et ta ei läinud küll kunagi nendega lõpuni, kuid tunnistas, et ta suudles Swayze'it ning ta oli Travoltasse armunud.

Kirstie tunnistas ka, et enda kaasstaari on väga raske mitte ära armuda, ning 1980ndatel oli Patrick Swayze üks ihaldatumaid mehi Hollywoodis.

Mis aga Travoltasse puutub, siis naine tunnistas, et nad oleksid peaaegu koos ära põgenenud, ning et ta on mehesse ikka armunud. Kirstie usub, et neist oleks asja saanud, kui ta ei oleks abielus olnud.