Madis Milling on vihane: ma olen näinud laval koeri, kes sugu teevad, aga ärge tooge imikuid teatrisse

Sellele aga vastas meelelahutaja ja näitleja Madis Milling, et väikelapse koht ei ole teatris, sest see rikub etenduse kõikide jaoks ära.

Ta meenutas üht enda kogemust: «Laval on tulemas üks oluline hetk. Hetk, millal kahe tegelase vaheline tüli saab lahenduse. PAUS. Paus, mis tavaliselt kannab, sest publik hoiab hinge kinni. Ja näitlejad ka….. SEKKUB IMIK! Väääää… vääääää…. Vääääääää. Palju õnne näitlejad. Palju õnne publik. Hetk on rikutud. Hetk, mida tahtsimegi publikuni tuua.»

Selle järel jagas ta vanematele tarkusesõnu: «Ma olen näinud laval koeri, kes sugu teevad, ma talun ka joobes inimesi publikus, aga lapsed on vanema vastutus! Kui te toote oma 7 aastase etendusele, mille plakatil on kiri: «Soovitatav alates 16 a», on see Teie probleem. Tema vähemalt oskab vaikida. Kui toote etendusele imiku on see meie kõigi probleem – näitlejate ja publiku. Mina näitlejana tajun publiku niiöelda «vastuvõtlikust». Kui seda segab röökiv imik, siis lohistame kuidagi selle etenduse lõpuni.»