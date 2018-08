Pildid: Inglismaa tuntud lossi maalt leiti suur Rooma villa

«See suur kihv viitab, et villa elus olid tähtal kohal jahilkäigud ning söödi metssealiha. Kihv on suur, seega pidi metssiga olema kesmisest suurem. Kuna villa oli võimas, siis võis seal elada kohalik Rooma võimukandja ning ei saa välistada, et seda võisid külastad ka mõned ajaoost tuntud inimesed,» sõnas Westcott.

Loss on Ühendkuningriigi ajalooliste hoonete nimekirjas, olles samas kaitse all. Kuigi tegemist on Fiennesite perekonna koduga, on seda võimalik kokkuleppel külastada.

Broughtoni loss on populaarne filmivõttepaik. Seal on filmitud näiteks «Three Man and a Little Lady» (1990), «The Madness of King George» (1994), «Shakespeare in Love» (1998) ja «Jane Eyre» (2011). Lisaks on seal tehtud Inglismaa ajaloost kõnelevaid sarju «Elizabeth The Virgin Queen» ja «Wolf Hall».