Põhjus, miks printsessid Eugenie ja Beatrice ei saa tiaarat kanda

Samas Cambridge’i hertsoginnal Catherine’il ja Sussexi hertsoginnal Meghanil on see õigus olemas ning neid on nähtud kuninganna Elizabeth II juveelikogust pärit hinnaliste tiaaradega, teatab msn.com.

«Põhjuseks on asjaolu, et tiaarat tohivad kanda vaid abielus naised. Ka kihlumisest ei piisa, et saaks kanda tiaarat, kuid pruut tohib oma pulmapäeval tiaara pähe panna, kuna temast saab kohe abielunaine. Tiaara pärineb antiikajast, mil see peaehe tähistas, et naine ei ole vallaline, vaid abielus. Tiaara kandmise traditsioon on jõudnud tänapäeva, mil see peaehe tähistab sama asja,» sõnasid asjatundjad.