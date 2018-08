Noor naine sai NASAs praktikandikoha, kuid kaotas selle ropu tviidi tõttu

Naomi kirjutas oma tviidis: «Everyone Shut the F*** up. I got Accepted for a NASA Internship!» (Pange oma lõuad kinni, sain NASAs praktikandikoha!).

Naisele vastas NASA endine insener Homer Hickam, et ta keelekasutus on ebatsensuurne.

Homer Hickam FOTO: Wikipedia.org

Naine ei võtnud sellest õppust ja vastas Hickamile: «Suck my dick and balls I'm working for NASA» (Ime m***i, töötan NASAs).

Hickam kirjutas siis, et ta on NASA katuseorganisatsiooni, USA rahvusliku kosmosenõukogu liige.

Twitteri kasutaja @Saphykitten andmetel kaotas Naomi halva keelekasutuse tõttu NASA praktikandikoha.

Twitteri kasutajad on selles juhtumis jagunenud kaheks. Osa arvates tegi NASA õigesti, et loobus sellisest praktikandist, osa arvates aga ei oleks NASA pidanud Naomit sellise libastumise pärast karistama.

Dan Miller kirjutas oma tviidis, et Homer Hickam oleks pidanud saama aru, et naine kasutas roppusi, kuna oli NASA võimalusest ekstaasis ning Twitteris ei ole keelatud vanduda.

Andrew Lopez teatas, et Homer Hickam oleks pidanud Naomiga kontakteeruma privaatselt, mitte kõigile nähtavalt.

Twitteri logo ja tviitide kirjutamine. Pilt on illustreeriv FOTO: Regis Duvignau / Reuters/Scanpix

Homer Hickam kommenteeris juhtunut hiljem oma blogis teatades, et tema ei mänginud naise parktikandikoha kaotuses rolli.

«Sain teada, et ta kaotas NASA praktikandikoha. Kuna ma ei saa NASA otsustesse sekkuda, siis mul ei ole sellega midagi pistmist. Põhjuseks võis olla asjaolu, et Naomi juhtumi arutamine jätkus Twitteris veel pikalt,» teatas Hickham.

Hickam lisas, et ta on Naomi CVga kursis ning ta haridus ja oskused on sellised, et ta sobiks väga hästi NASA praktikandiks ja hiljem sinna tööle. Ta loodab, et see naine saab uue võimaluse.

Hickhami sõnul ta ei korrigeerinud Naomi keelekasutust mitte parastamise pärast, vaid tema aitamiseks.

«Olin Vietnami sõjas, mind roppused ei heiduta. Kuid mind häiris, et roppus ja NASA olid samas lauses. Sain aru, et oma karjääri alguses olev noor inimene võib raskustesse sattuda. Selle tõttu teatasin oma tviidis, et ta peaks oma keelekasutuse üle vaatama,» kirjutas NASA endine töötaja.