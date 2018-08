Grete Paia hakkab näitlema: see võib jääda mu elu viimaseks

Kanal 2 toob septembrist ekraanile eluterve huumoriga seriaali «Teine võimalus», mis viib Ida-Virumaal asuvasse Tuleviku külla, mis on tööpuuduse ja väheneva elanikkonna tõttu muutunud täielikuks perifeeriaks. Et päästa küla viimsest hävingust ja tuua sellele rohkem tähelepanu, otsustavad elanikud viimases hädas kollektiivselt osa võtta tõsielusarjast...



Tippnäitlejate kõrval teeb oma näitlejadebüüdi ka lauljatar Grete Paia, sest mängib väiksest Tuleviku külast pärit Sigridlyt. Sigridly elu ei ole kõige paremini läinud, juuksurikool jäi tal pooleli, süda kuulub ühele väga pahane ärimehele, vanemad kolisid elama Soome ja tagatipuks tahavad vallaametnikud tema küla asemele teha kruusakarjääri. Kui Sigridlyl avaneb võimalus osaleda pöörases reality saates ja oma saatust muuta, peab ta otsustama, mis on siin elus kõige tähtsam. Kas peod ja peikad, õppimine ja karjäär või kodukoht vanade tuttavatega?

Grete Paia, kellel on mõned võttepäevad juba seljataga, on võimaluse eest tänulik. «Olen meeletult tänulik selle võimaluse ja väljakutse eest —mõnus enese proovilepanek ja nö mugavustsoonist välja astumine. Mis muidugi peamine, et kogu seltskond on niivõrd kihvt ja toetav, et ma pabistasin esialgu täiesti ilma põhjuseta üle,» räägib ta Elu24le.



Seriaalis teevad kaasa ka sellised nimed nagu: Indrek Ojari, Elina Reinold, Egon Nuter, Ain Mäeots, Liina Tennosaar, Tõnu Kilgas jpt.