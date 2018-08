Põrutavad pildid: Helena Bonham Carter näeb räsitud välja ja on kaalus kõvasti juurde võtnud

Helena Bonham Carter on näitlejanna, kes teinud mitmeid väga meeldejäävaid rolle. Sealhulgas on ta mänginud näiteks Harry Potteri filmides, «Ahvide planeedis», «Alice Imedemaal», «Laibast pruudis», «Charlie ja šokolaadivabrikus» ja veel mitmetes-mitmetes teistes.

Ta oli 13 aastat abielus režissöör Tim Burtoniga ning kooselust Timiga on neil kaks last - Billy Raymond Burton ja Nell Burton. Just Nelliga nad kõmupiltnike kaamerate ette koos jäidki.