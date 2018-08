VIDEO Pane validool keele alla ja säti ihu varakult valmis: legendaarne DJ Heiki toob Kasatšoki-Jüri ühes alternatiivstaaride kuldvaraga taas lavale

Saates «Eesti otsib superstaari» mitmeid meeldejäävaid etteasteid teinud Jüri Sonberg, keda rahvas on ristinud Kasatšoki-Jüriks, ei jäta trotsi ning pürgib sihikindlalt lavalaudade poole tagasi: «Eks see muusika on ikka lähedane ja armas ja nüüd tänu lugupeetud Tartu kuulsusele DJ Heikile avanes võimalus väljastumiseks. Selline ühine tore kobtsert on meil plaanis! Sügisel, septembri alguses, et kõik soovi avaldavad inimesed saaksid seal esineda. Üritame koos ja Heiki käe all asju paika saada,» sõnas Jüri kergitades saladuseloori, et tema repertuaari on oodata kuut uut lugu, millest kahte saab kuulda juba sügisel.