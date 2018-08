Video: kolm õde tegid oma julmale isale kohutava lõpu

57-aastane Mihhail Hatšaturjan kaotas oma kolme tütre käe läbi elu 27. juulil ning see juhtum on seni Venemaa meedia üks kuumemaid teemasid.

Meediaväljaanded on mitmel korral küsinud, kas need kolm noort naist on külmaverelised mõrvarid või tapsid nad oma isa siis, kui neil enam enda päästmiseks midagi muud üle ei jäänud.