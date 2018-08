Head rahvusvahelist burgeripäeva! 5 maitsvat fakti legendaarsest «sai-piff-saiast»

Hamburger on saanud oma nime Saksamaa linna Hamburgi järgi. Sealt on pärit loomalihast lõigatud paks praelõik, mida serveerti tihti koos saia või leivaga.

Hamburgeri sünnikoha osas käib endiselt debatt, kuid valdav enamus on jõudnud kokkuleppele, et selleks võib lugeda USA-d, täpsemini Texase osariiki, kus kahe saia vahele pandud loomalihast kotlet esimesena tänapäevasel kujul kasutusele võeti. Hiljem hakati lisama ka salatit, hapukurki, sibulat, tomatit, juustu ja kastet.

USA valitsus püüdis Teise Maailmasõja ajal hamburgereid ümber nimetada «vabaduse võileibadeks» (liberty sandwitches), et vältida seostatust Saksamaal asuva Hamburgi linnaga. Õnneks või kahjuks ei kõlanud see nimetus piisavalt suupäraselt, et pidama jääda.