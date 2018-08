Peterburis jäi elava kujuna töötanud 15-aastane tüdruk varisenud tellingute alla

Savenkova seisis varingu tekkides liikumatult ja ei saanud kohe aru, et on ohus. Ta läheduses inglina poseerinud tüdruk tabas juhtunu kiiremini, ta põgenes ega saanud vigastada.

Diana Savenkova ema Ljudmilla Savenkova sõnas meediale, et ta tütar on Peterburi ühes haiglas intensiivravis.

Haigla teatel on paari nädala pärast selge, kes Diana Savenkova saab kunagi jälle kõndida. Arstide sõnul on vahel imesid juhtunud, kuid kuna tüduku lülisammas on väga vigastatud, siis lootused just suured ei ole.