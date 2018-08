Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad Leedu avalikustas sel nädalal šokeerivad kaadrid, mis on jäädvustatud Leedu karusloomafarmides. Teiste õuduste vahel oli uurimuse läbiviija tunnistajaks ka olukorrale, kus noorel naaritsal puudus võimalus põgeneda, kui ta puurikaaslased teda elusast peast sõid - videol on näha, kuidas looma siseelundid ripuvad kehast välja, kui ta valukarjetes põgeneda üritab.

Ameerika naaritsate puhul on tegemist metsloomadega, mistõttu on puurielu neile olemuslikult sobimatu - neil puudub võimalus põhilisteks vabadusteks nagu näiteks ujumine, jahipidamine või vabalt liikumine. Paljud loomad muutuvad väikeste metallpuuride vangistuses hullumeelseteks ning selle tulemusena võivad nad olla äärimiselt agressiivsed. Nõrgematel loomadel, keda rünnatakse, puudub võimalus agressiooni eest põgeneda nagu nad looduses seda teeks. Sama uurimuse raames Leedus leiti karusloomafarmides ka teisi naaritsaid, kes olid puurikaaslaste rünnakute tõttu verega kaetud. Tihti oli nende liha luudeni ära näritud ning jäsemed puudu, millest tilkus verd puuride all olevatele koristamata sõnnikuhunnikutele. Vaid mõnepäevased naaritsaid on materjalil näha värisemas ja stressimärke näitamas.

Nähtamatud Loomad Leedu tegevjuht Gabriele Vaitkeviciute sõnas, et värske videomaterjal lisab kindlasti kaalu Leedus käivale arutelule karusloomafarmide keelustamise teemal. «Olen kindel, et üha suurem hulk Leedu parlamendiliikmeid otustab toetada karusloomafarmide keelustamist, pärast selle materjaliga tutvumist,» lisas Vaitkeviciute.

Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering kommenteeris nähtut: «Videomaterjal karusloomafarmidest oleks nagu otse õudusfilmist. Materjalilt on näha, kuidas loomad on sunnitud terveks eluks väikestesse traatpuuridesse, kus neil puurikaaslaste ründamise korral puudub võimalus põgeneda ning selle tulemusena elavad nad ravimata haavadega või veel hullem, nad süüakse elusalt agressiivsete puurikaaslaste poolt. Kui me ei suuda seda materjali isegi rahuliku näoga vaadata, siis kuidas on võimalik, et toetame selle jätkumist?» kommenteeris Mering.