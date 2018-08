Ootamatu avaldus otse-eetris: telepartneri ülestunnistus pani hommikusaate juhi Pireti punastama

Jüri tunnistab, et teab Piretit varasemast ja on teamaga lausa samas keskkoolis käinud. «Klass eespool, aga silma olin talle juba ammu peale pannud,» avaldab Jüri ootamatult.



«Ma seda isegi ei teadnud,» vastab Piret avaldusele. «Ma ei mäleta Jürit ja me ei suhelnud ka mitte,» lisab naissaatejuht. Raadiosaatejuht Vaheoja annab saatejuhipaarile aga lakoonilise soovituse: «Võtke tuba!»



MyHits hommikuprogrammile antud intervjuud täismahus kuuled siit.