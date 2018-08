Daniel Craig staaritseb: mingi tundmatu poolakas ei sobi Bondi kurikaelaks!

Craig olevat öelnud, et mingi tundmatu poolakas ei saa kehastada James Bondi põhivaenlast.

Boyle'i lahkumise ja poolakast näitleja ümber lahvatanud vaidluse uudist kommenteeriti sotsiaalmeedias. Kasutajate arvates Daniel Craig staaritseb, kuna keeldub mängima koos näitlejaga, kes on Poolas küll tuntud, kuid maailmas tundmatu.

Boyle teatas Craigile ja produtsenridele, et kui tema soovidega ei arvestata, siis ta lahkub ja nii ta tegigi. Lisaks lahkus Boyle’i «parem käsi», stsenarist John Hodge, kellel oli 25. Bondi käsikiri juba valmis.

Kinnitamata andmetel on uue Bondi filmi teemaks viimase aja pinged lääne ja Venemaa vahel ehk praegu käiv Külm sõda vol 2.

On teada, et eelmistes Bondi filmides oli Craigil üsna suur sõnaõigus teiste osatäitjate valimisel. Režissöör Boyle oli aga valinud näitlejad välja ilma, et oleks Craigi ja produtsentidega konsulteerinud.