Piltuudis: kas tunned ära, kes on see kuulus laulja?

Tegemist on USA-st pärit laulja, laulusõnade autori, räppari, moedisaineri ja näitlejaga. Ta mängis ka laste telesarjas «Kids Incorporated» ja oli tüdrukute ansambli Wild Orchid liige.

Tänasel päeval on ta 43-aastane. 2009. aastal abiellus ta Josh Duhameliga ning kuigi nad on nüüdseks lahutamas, on neil ühisest kooselust poeg Axl Jack Duhamel.