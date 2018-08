Pildid ja video: havailased valmistuvad eluohtliku orkaani saabumiseks

Havailased on kogunud vett, toitu, kütust ja esmaabivahendeid ning kindlustanud oma kodusid, et mitu päeva vältada võivas orkaanis ellu jääda, teatab AFP.

USA riikliku orkaanikeskuse teatel on Lane tugevnenud juba neljanda kategooria orkaaniks ning ei saa välistada, et kui ta jõuab Hawaiile, on ta juba viienda ehk kõige tugevama kategooria orkaan.

Orkaan on ulatuslik tsüklon (madalrõhkkond), mis toob endaga kaasa tugeva tormi. Tsükloni äärealadel valitsevad tõusvad õhuvoolud, kuid keskel on väike ala, kus õhuvoolud langevad. Kui orkaan on piisavalt tugev, siis eristub see ala selgelt ülejäänud orkaanist ja seda nimetatakse orkaani silmaks. Orkaan tugevneb siis, kui satub sooja mere kohale. Neljanda ja viienda kategooria orkaanis võib tuule kiirus ulatuda üle 250 kilomeetri tunnis.