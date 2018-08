Mäletad veel Briti talendisaate lapstähte, kes laulis end isegi Simon Cowelli südamesse? Vaata, milline näeb ta välja nüüd!

Connie Talbot oli vaid 7-aastane, kui ta osales Briti talendisaates «Britain's Got Talent», võites oma uskumatult võimsa lauluhäälega nii Simon Cowelli kui Piers Morgani südamed. See kõik oli 2007. aastal - ligi üksteist aastat tagasi ja tänaseks päevaks on armast Connie'st sirgunud imekaunis neiu. Vaata, milline näeb ta välja nüüd!