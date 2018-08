Hannes Võrno liigutav pöördumine seniteadmata tütrele: olen otsustanud elada sinule, et olla su kõrval kui sirgud imeliseks naiseks

Julgete väljaütlemiste ja omapärase huumoriga armastatud telemees ja poliitik Hannes Võrnol on praeguseks lõppenud kooselust Häli Veskiaruga kaks poega. Viimati avaldatud blogipostitusega annab mees mõista, et tal ka tütar, kellest avalikkus seni midagi ei teadnud.

Liigutavas kirjatükis «Kiri tütrele» on Hannes kirja pannud kõik ilusad ja valusad mõtted, mis ühel isal oma tütre kohta tekkida võivad. Avaldades sünge pilguheidu oma 9 aasta tagusele sisemaailmale, mil järelejäänud elus enam erilist rõõmu ei näinud. Uue teadmisega tütrest on ta selle taas leidnud: «Mõtlesin toona oma lahkunud esivanematele ja aastatele, mis neile anti ning olin rahul perspektiiviga, saada kingituseks veel paarkümmend aastat. Tead mu kallis, ma kirjutan Sulle puhtast südamest, et ma olen ümber mõelnud. Olen otsustanud elada palju kauem. Olen otsustanud elada hästi. Olen otsustanud elada Armastusega. Olen otsustanud elada Sinule, et olla Su kõrval kui sirgud imeliseks naiseks.»