Mis juhtus? Legendaarne 90ndate supestaar Wanda Dee saabus Tallinnasse ja viibib segastel asjaoludel endiselt lennujaamas

Wanda Dee saabus Tallinnasse kella 19 paiku kuid viibib endiselt lennujaamas. Esmase info kohaselt on staariga kõik hästi, kuid asjaajamised võtavad oodatust kauem aega.

We Love the 90s korraldaja Reno Hekkonensi sõnul kinnitas staari mänedžer, et kõik on korras ning staar on kindlasti Tallinnasse jõudnud, kuid ei täpsustanud, miks lennujaamast väljumine nii kaua aega võtab. «Arvatavasti on pagasiga mingi probleem,» sõnas Hekkonens Elu24 reporterile.

Eesti fännidele saadetud videoläkituses sõnas silmanähtavalt heas tujus laulja, et tal on väga hea meel taas üle pika aja Eestis esineda ning lubas kontserdil esitada kõik KLFi suurhitid.

Kuigi bänd tegutses lühikest aega, kuulub nende kullavaramusse mitmeid tuhandete südameid vallutanud lugusid: «Justified and Ancient», «Last Train To Trancentral 12», «What Time Is Love?».

Sel aastal neljandat korda toimuv We Love The 90s-l esineb terve rida suuri 1990ndate aastate muusikanimesid, kellest paljud saabuvad Eestisse esmakordselt või üle pikkade aastate: Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, Natascha Wright - La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor.