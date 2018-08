Tühja sest saatevõidust! Sissi Nylia Benita vallutab superstaarina Eesti kuumimaid lavasid

«Eesti otsib superstaari» superfinaalist on möödunud vaid paar kuud, kuid saate osalejate jaoks on see kaasa toonud tõeliselt suured muutused. Fännid, esinemised ja magamata ööd. See aga noort lauljannat ei hirmuta, selle asemel on noor neiu hetkel igast esinemist kõik võtmas!