Kohtingud 21. sajandil: naine kutsus sajad Tinderit kasutanud mehed nende teadmata enda eest võistlema

Amir Pleasants tutvus kohtingurakenduses Tinder noore näitleja ja modelli Natashaga, kellega leppis kokku pühapäevaõhtuse kohtumise Manhattanil. Kokkulepitud kohas ja õigel ajal ei leidnud mees eest mitte 20dates Natashat, kellega kohtingu kokku oli leppinud, vaid hoopis sadu sama segaduses mehi.

Selgus, et Amir oli üks kümnetest meestest, kelle Natasha oli meelitanud New Yorki Union Square'ile. Privaatse kohtingu asemel ootas ees hoopis «Näljamängudele» sarnanev eliminieermisprotsess ja võitlus võimaluse eest naisega kohtingule minna. Kohal oli isegi kaamerameeskond.

«Vaatepilt oli lihtsalt hullumeelne,» kirjeldas Amir. «Kohale oli tulnud väga suurel hulgal mehi ja me kõik lihtsalt seisime hämmelduses.» Mehed kohale kutsunud Natasha haaras mikrofoni ja paljastas tõelise põhjuse, miks nad seal olid: et võistelda privileegi eest naine kohtingule viia.

Ta juhendas kosilased lava ette ritta võtma. Seejärel hakkas ta parimaid välja valima, tehes käeviipe paremale või vasakule ja andis valikute selgitamiseks teravaid kommentaare.

Järgi jäi 7-8 meest, kes pidid tegema 30 kätekõverdust, jooksma võidu läbi pargi ning andma minutilise kõne, miks just tema on parim kandidaat, et naist kohtingule viia. Tunni aja jooksul valis Natasha umbes 50 osaleja seast ühe õnneliku.

The Independent püüdis Natashaga kommentaaride saamiseks ühendust võtta, kuid selgus, et kogu ettevõtmise taga ei olnud sugugi naine üksi. Kõik küsimused suunas ta edasi firmale nimega Rob Bliss Creative. Selgus, et firma tegeleb populaarsete online videote tootmisega, spetsialiseerudes onlinemeedia videokampaaniatele.