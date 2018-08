ANACONDA

Anacondas oli kolm liiget: Pille-Riin, Hele ja Kati. Hiljem suundus Kati modellitööle Londonisse ning trio jätkas duona. Tuntuimaks megahitiks on kindlasti romantiline diskolugu «Ei soovi, et lahkuksid veel», mis oli kaver Rootsi sünt-popi kollektiivi Freestyle loost «Vill Ha Dig». Kodumaine publik armastas lugu Anaconda esituses, kui enese lihast last ning küllap on nii mõnigi kortermajas elanud vanatädi selle loo tõttu nii pea- kui puusavalu saanud.

PUSH UP

Häbelike eestlaste kurameerimisprotsessile andis 90ndatel oma panuse ansambel Push Up. Oma sensuaalsete lugude ja kelmikate videotega vallutati klubisid ja hullnud fännide meeli. Tuntuimateks lugudeks «Ämblikmees», «Seksikas mänguasi», «Geisha» ja «Doktor Noormann». Lauljannaks nooruke, pelgalt 16-aastane Margit Margusson, kes koos süntesaatorit ringi tassinud noormeestega lava jagas. Hiljem selgus, et kumbki noormeestest pilli tegelikult ei mänginudki, ning lugude autoriteks olid varjunime taha peitunud muusikud. Arvatavasti Mihkel Mattisen ja Juss Tamm. Praegu elab E-korvi suuruse büstiga naine Londonis tegutsedes finantsjuhtimise ning ärikonsultatstiooni valdkonnas.

NANCY

Muusikute suguvõsast pärit Nancy jõudis estraadile varieteelauljatarist ema Els Himma jälgedes. Nancy ainus CD-album ilmus aastal 1996. Rohkem esinemisi oli Nancyl 90. aastatel, ent lauljanna tegutseb siiani aktiivselt. Näiteks astus lauljanna üllatusesinejana üles tänavusel Haapsalu jaanitulel. Tuntuimateks lugudeks «Keegi teine», «Pilgud on nooled», «Hellalt hoia mind» ja «Nii jälle riskin».

CLICK OK

Click OK oli Eesti popmuusikaansambel, mille liikmeteks olid Monika Sjomgina, Kariny Joala, Grete Rämmalit ja Kairi Sihiga. Click OK andis 1998. aastal välja albumi «Lase lõdvaks». Paljud lood on ka ilmunud kogumikel: näiteks «Casanova», «Narkopolitsei» ja «Taas kord saabub jõulumees». Mässumeelsete paitüdrukute imidžit käsitlesid neiud mängleva kergusega. Skandaalselt nappidesse seelikutesse riietatud neiude laulusõnade eest hoolitses muuhulgas räppar Cool D.

HOVERY COVERY

Tantsumuusikaduett, kuhu kuulus Hoveri Erik ning poplauljanna Estin. Bänd on teinud mitmeid comeback'e, kuid on end kindlalt eestlaste südametesse diskotanud. Estin, ehk Esta Loho alustas ka soolokarjääri, mis oli üheks põhjuseks, miks sisetülide tõttu bänd '96. aastal tegevuse mõneks ajaks jälle lõpetas. Ülipopulaarsele bändile heideti ette musta vokaali, kehva muusikalist teostust, klišeelikke tekste, liiga ekstravagantseid lavakostüüme. Tegu olevat banaalse meelelahutusega. Ometi oli Hovery Covery 1990. aastatel esimene tantsubänd, kelle esinemisi saatis alati särtsakas lava-show just lauljate endi, mitte taustatantsijate esituses.

Tasapisi tegutsetakse siiani. 2016. aastal anti näiteks välja värske muusikavideo «Sinu nimi».

90ndate muusika näib olevat pauguga tagasitulekut tegemas. Mõni lugu võib tagasivaadates küll veidike piinlikkust valmistada, kuid puusad paneb nõksuma igal ajal. Kui tolle värvika ajastu mekk meeldis, tasub kindlasti läbi astuda 90ndate muusikale pühendatud festivalilt We Love The 90's, kus astuvad üles nii kodu- kui välismaised superstaarid.

Sel aastal neljandat korda toimuv We Love The 90s-el esineb terve rida suuri 1990ndate aastate muusikanimesid. Lauluväljaku panevad retrorütmides tantsima Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor.