Aretha Franklinil ei ole testamenti, kes saab ta 80 miljonit dollarit?

Franklini varandus on umbes 80 miljonit dollarit, kuid ta ei teinud testamenti, kellele ta vara minema peaks, teatab Daily Mail.

Aretha Franklinil on neli last: 63-aastane Clarence Franklin, 61-aastane Edward Franklin, 54-aastane Ted White Jr ja 48-aastane Kecalf Cunningham ning neli lapselast. Oletatakse, et lauljanna vara jaotatakse nelja lapse vahel võrdselt.