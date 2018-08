Pildid ja video: milline näeks välja tegelik Homer Simpson?

Twitteris levivad 3D arvutipildid, milline näeks Homer tegelikus elus välja ning piltidelt on näha, et mitte just kõige atraktiivsem.

«Elus» Homer Simpsonist tegi pildid kunstnik Miguel Vasquez, kes jättis 3D kujule alles kõik need jooned, mida on näha joonistatud tegelasel.

Homer Simpson FOTO: Reuters/Scanpix

Kolmemõõtmelisel kujutisel on punnis silmad, paksud huuled, rasvunud kaelaosa ja piklik kiilaspea.

Homer Simpson FOTO: twitter.com

Twitteris sellist Homerit näinutest suur osa tõdes, et kui see mees tänaval vastu tuleks, siis tekitataks ta hirmu ja külmavärinaid.

«Ta näeb välja nagu tegelane mõnest õudusfilmist,» kommenteeriti.

Homer Simpson FOTO: twitter.com

Kunstnik Vasquezi sõnul tahab ta oma teostega, kaasa arvatud Homer Simpsoniga, panna vaatajad maailma nägema harjumuspärasest kaugemale, ehmatades neid objektidega, mida ta on võimendanud ja koledamaks muutnud.

«Kui keegi minu töid nähes ehmub ning ütleb, et need on kohutavad, siis tean, et asi tabas naelapead,» lisas kunstnik.

Homer Simpson FOTO: twitter.com

«Simpsonid» on üks vanemaid teleekraanil jooksvaid sarju, mille debüüt leidis USAs aset 19. aprillil 1987 sketšisaates «Tracey Ullman Show».

Sarja autor on Matt Groening, kelle käe all valmis «Simpsonite» 48 lühisketši. Pooletunnised osad said alguse 1989. aastal.

Homer Simpson FOTO: General / ©TopFoto/Scanpix

Nüüdseks on «Simpsonid» olnud eetris 29 hooaega ja osi on tehtud 639.

Selles sarjas, mille peategelasteks on USA keskklassi Simpsonite pere, on nii ühiskonnakriitikat, psühholoogilisi probleeme, trende kui situatsioonikomöödiat.

Homer Simpsoni perekonda kuulub ta naine Marge, poeg Bart, tütar Lisa ja tütar Maggie.