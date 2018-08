Kui Elu24 toimetus pöördus Kalvi poole, et ta saaks kommenteerida, kuidas olukord tema vaatenurgast on, vastas mehehakatis: «Keri perse, värdjas!»

Helen Kõpp selgitas, miks tema arvates Kalvi niimoodi reageeris. «Ma kardan, et ta on väga vihane, et tõde välja tuli. Aga mis teha? Kaua ma ikka head nägu teen,» rääkis Helen.

Helen Kõpp lisas, et ta hakkas Kalviga intiimsemalt läbi käima, kuna ta oli alguses normaalne. «Kunagi kohtudes minuga ta oli vahel ikkagi lahe ja kena. Ma tõesti soovisin talle head ning et asjad korda läheks. Muidu poleks nii kaua temaga tegelenud,» ütles Helen.

Kuid üksikema lisas ka, et Kalviga lapse saamise üks põhjuseid oli ka madal enesehinnang. «Depressioon ja sellised mured. See viibki kokku inimestega, kes ei sobi,» lisas Helen selgituseks.

Kõigele halvale vaatamata on Helenil hea meel, et Kalviga koos oli, sest laps on parim, mis temaga juhtunud on. «Pigem olen ikkagi tänulik talle,» sõnas Kõpp lõpetuseks.