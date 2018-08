Carmen Pritson: meie riik ei ole kunagi olnud nii lõhestatud kui see hetkel on

Carmen kirjutas oma kirjas Eestimaale: «Kallis Eesti, Sinu inimesed hoiavad alati üksteisel käest kinni. Me ei ole kunagi kartnud ega kahelnud endi võimes jääda püsti. Täna on meil aga see hirm olemas. Meie riik ei ole kunagi olnud nii lõhestatud, kui ta hetkel on. Usust ja lootusest on saanud võimuvõitlus.»