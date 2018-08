Kosmos neelab? Itaalia mees kukkus «põhjatusse» musta auku

Ühe külastajaga juhtus tragikoomiline õnnetus, kui ta kukkus Anish Kapoori Portugalis asuva kunstiteose sügavusse. 60-aastane mees viidi kergete vigastustega haiglasse, kuid pääses sealt kiiresti koju, kirjutas Daily Mail.

Installatsioon kannab nime «Descent into Limbo», mis on keset ruumi asuvas kuubis olev näiliselt põhjatu auk. Kuupi sissepääsemiseks on uks. Auk on tegelikult vaid 2,5 meetrit sügav, kuid selle küljed on värvitud mustaks, et anda sellele põhjatu augu illussioon.

Vantablack must auk FOTO: AFP / Scanpix

Kuna installatsiooni juures pole ei köisi ega barjääre, siis peavad külastajad allakirjutama paberile, millega annavad teada, et teavad augu vaatamisel võimalikke tekkivaid riske. Lisaks sellele oli saalis ka hoiatavad sildid ning galerii abitööline, sõnas pressiesindaja väljaandele The Times.

Installatsioon on pärast intsidenti külastajatele suletud, et näituse töötajad saaksid turvalisust parandada, kuid see peaks mõne päeva pärast uuesti avatama. Lisaks sellele vajab taies ka natuke parandustöid, kui mees seda sissekukkudes kahjustas.

Kapoori on intsidendist teavitatud, kuid pressiesindaja sõnul ei ole ta praegu Portugalis.

Taies lood esmakordselt aastal 1992 ning on osa Kapoori esimesest suurest näitusest Portugalis. Eelnevalt Kapoori näitust külastanud inimesed on kahelnud, kas «Descent into Limbo» puhul on tegu ikka päris auguga või on see vaid maha joonistatud must ring.