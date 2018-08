Kuumad kaadrid: MTV auhinnagalal näidati rohkem paljast ihu kui talenti

Sel aastal võidutses kindlasti Childish Gambino, kes oma looga «This Is America» võitis kolm auhinda. Lisaks võidutsesid mitmes kategoorias veel sellised artistid nagu: Cardi B, Camila Cabello ja The Carters (Jay-Z ja Beyonce ühisprojekt).

MTV videomuusika auhinnagala on küll tore, ent veelgi huvitavam on vaadata, mida staarid endale sel korral selga on pannud. Tänavust aastat kirjeldavad kindlasti märksõnad: paljas ihu, avar dekoltee ning rohkelt sädelust igas vormis.