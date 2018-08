Pöörane sügis! Kanal 2 üllatab juubeliaastal rekordarvu uute saadete ja sarjadega!

Ulatusliku uuenduskuuri läbib juba 14. hooaega alustav «Reporter», mis on sügisest eetris tööpäeviti uuel ajal: esmaspäevast reedeni kell 18.30. Eesti vaadatuim uudistemagasin saab uue välimuse, kajastades Eesti elu selle ilus ja valus veelgi mahlasemalt ja rikkalikumalt. Laupäevane ja pühapäevane «Reporter+» alustavad vanal tuttaval ajal ehk kell 19.00.

Erisaated: juubelile pühendatud eriprogramm

Eesti vanim eratelekanal Kanal 2 alustas programmiga 1. oktoobril 1993 ja seega tähistame sel sügisel juba oma 25. sünnipäeva. Erinevad erisaated vaatavad tagasi Kanal 2 kirevale ajaloole. Suures rahvahääletuses «25 aastat Kanal 2: 50 parimat saadet läbi aegade» selgub, millist Kanal 2 saadet peavad meie vaatajad parimaks. Kas esikohale tuleb mõni praegugi eetris olev saade või vaatajad valivad oma lemmikuks midagi ammusemat? Lustakas saatesari «25 aastat Kanal 2: Saateapsude mullafond» aga näitab, mis kõik võib televisiooni tehes viltu minna - ja eks enamasti lähebki. Meelelahutussaates «25 aastat Kanal 2: Unustamatud muusikahetked» meenutatakse, milliseid erakordseid laule on Kanal 2 vahendusel terve Eesti viimasel kahekümne viiel aastal nautinud.

Novembris näitab Kanal 2 otseülekandena Saku suurhallis toimuvat aasta suurimat popmuusika-show’d «MyHits Awards 2018», kus astuvad üles muusikud nii Eestist kui välismaalt. Piletimüük on juba alanud.

Samuti jõuavad hooaja jooksul eetrisse juba traditsiooniks saanud menulaulude edetabel «Aasta hitid 2018», uudiste-aasta kokkuvõte «Unustamatu 2018», tulevikku kiikav «Mida toob aasta 2019?», heategevuslik annetussaade «Jõulusoojus», suurejooneline auhinnaloosimine «Viking Lotto aastaloos», aga ka glamuursed auhinnagalad «Spordiaasta tähed» ja «Eesti muusikaauhinnad 2019». Lisaks näevad vaatajad Marko Matvere juubelikontserti «50 ringi» ning tänavuse «Laulu mu laulu» suvetuuri kontserti, kus astusid üles Karl-Erik Taukar, Genka, Lenna, Tanel Padar, Tõnis Mägi ja Ines.

Filmid: enam kui 200 uhiuut filmi

Algaval telehooajal toob Kanal 2 juba kinoklassikasse kuuluvate arvukate filmide kõrval eetrisse ka koguni enam kui 200 teleesilinastust.

Nii näiteks jõuavad esimest korda televaatajateni viimaste aastate vaadatuimate kodumaiste kinohittide sekka kuuluvad provokatiivne komöödia «Svingerid» ning liigutav draamafilm «Pilvede all. Neljas õde». Samuti ootavad väikeseid ja suuri filmisõpru eesti keelde dubleeritud animafilmid «Mina, supervaras 2» (Despicable Me 2), «Käsilased» (Minions), «Baleriin» (Ballerina), «Peletiste perekond» (Happy Family) ja «Lumeinimese poeg» (Son of Bigfoot).

Teleesilinastuvate Hollywoodi menufilmide nimistu ulatub seinast seina, pakkudes midagi huvipakkuvat kõigile. Seiklusfilm «Jurassic World: Sauruste maailm» (Jurassic World), sensuaaldraama «Viiskümmend halli varjundit» (Fifty Shades of Grey), märul «John Wick 2», raju komöödia «Ted 2», koomiksifilmid «Batman vs Superman: Õigluse koidik» (Batman v Superman: Dawn of Justice) ja «Suitsiidisalk» (Suicide Squad), põnevusfilm «Bourne’i pärand» (The Bourne Legacy), naljafilm «Suvepuhkus» (Vacation), katastroofifilm «San Andreas» ja Oscaritega pärjatud maailmalõpupõnevik «Mad Max: Raevu tee» (Mad Max: Fury Road) on vaid mõned filmid, mida juba sügisest võib kinogurmaan Kanal 2 rikkalikust filmikavast leida.

Välissarjad: USA edukaim sari viib haiglasse

Emotsionaalne haiglasari «Hea arst» (The Good Doctor) oli eelmise hooaja vaadatuim uus draamasari USAs. Shaun Murphy on noor ja andekas kirurg, kes suundub väikelinnast tööle suurlinna haiglasse. Ta põeb autismi, mis teeb ta elu keeruliseks, aga võimaldab näha ootamatuid seoseid ja lahendusi seal, kus neid teised ei märka. See teeb teemast suurepärase arsti, kes suudab terveks ravida pea iga patsiendi, ent kes paradoksaalsel kombel enda eluga päris hästi hakkama ei saa. Nimitegelast kehastav Freddy Highmore kandideeris rolliga ka Kuldgloobuse auhinnale.