Tohoh! Kas staarblogija Mallukas müüb oma kodulehe maha?

1itArvutipood Facebooki lehel kirjutatakse: «www.mallukas.ee on müügiks - keegi vist on Malluka peale vihane. Loodetavasti Mariann Treimann mõtleb selle ostmise peale ikka. Ei usu eriti, et ta ise seda müüks hetkel.»

Tõepoolest ripub www.osta.ee keskkonnas kuulutus, mis müüb domeeni nimega www.mallukas.ee ja mille alghind on 500 eurot. Kui on huvi osta kohe, siis sellisel juhul on võimalik domeen soetada endale 750 euro eest. Kuulutust näed SIIT!

Vaatamata sellele, et Malluka blogi asub leheküljel www.mallukas.com, võttis Elu24 siiski Mallukaga ehk Mariann Treimanniga ühendust ja uuris, mida tema sellest kõigest arvab. «Midagi ei arva. See domeen on ammu olemas, mingit uudist seal mul ei ole,» sõnab ta.

«Kui keegi teenis paar kopikat selle pealt, et keegi sinna kogemata sattus, siis andku tuld. Mind ei huvita,» jääb naine ükskõikseks.