Jõukal paaril Titanicult väidetavalt pääseda aidanud kullast sigaretikarp pannakse oksjonile

Samas ei ole suudetud tõestada, et Duff-Gordonid pääsesid tänu altkäemaksule Titanicult, mis riivas parema pardaga 14. aprillil 1912 kell 22.40 jäämäge. Laevakerre tekkis auk, mille tõttu see laev kaks tundi hiljem uppus, võttes elu vähemalt 1500 inimeselt.

«Kui Titanic hakkas uppuma, olevat Lady Duff-Gordon sõnanud, et ta kaotab oma kallihinnalised asjad. Seda kuulis üks meeskonnaliige, kes vastas, et Lady on jõukas ja saab omale uued asjad, kuid meeskonnaliikmed on need, kes kaotavad kõik. Sir Cosmo oli siis meeskonnaliikmetele pakkunud kaotatud asjade tasuks viis naela, mis tänapäeva vääringus on 450 naela,» sõnas oksjonimaja esindaja.