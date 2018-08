Vägev värk! Púr Múdd lõi käed legendaarse Rootsi mänedžeriga

Peter Åstedti näol on tegemist mehega, kes toimetanud muusikatööstuses juba üle 30 aasta. 2012. aastal oli just Peter see, kes valis olümpiamängudele artiste. Samuti on Peter valinud kolmel korral erinevaid artiste ka USA suurele spordiüritusele Superbowlile.

Oliver leiab, et tähelepanu ja huvi välismaalt on ainult rõõmustav. «Kuigi see pole esimene kord, mil välismaa plaadifirmaga koostööd teeme, on iga uus projekt meie jaoks ülimalt põnev ja ootusärev. Panna end proovile ka välismaal on bändi unistus olnud juba pikka aega,» sõnab ta.