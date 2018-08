Naine plaanib ribide eemaldamise abil saada briti ainsaks elus Barbieks: see võib kahjustada mu organeid, aga on riski väärt

Kerry kannab viis tundi päevas pihta survestavat korsetti, et vööümbermõõtu veelgi enam kahandada. Praeguseks on see vaid ulmeliselt 66 sentimeetrit. maome imosyan saada figuuri nagu tuhandete iidolil Barbie nukul. Tulevikus loodab naine kaotada veel 17 sentimeetrit ning lasta eemaldada kuus ribi.

Enda sõnutsi on naine iluoperatsioonidest sõltuvuses ning on praegu käinud kahel ninaoperatsioonil ja rinnasuurendusoperatsioonil. «Vihkasin, et mul pole kurve ja olin lihtsalt sirge,» sõnas ta-

«Juba ajast, kui olin teismeline on Barbie olnud mu kinnisidee, kuid alles viis aastat tagasi hakkasin ka tema moodi riietuma. Mulle meeldib näha välja võlts ja Barbie moodi kurvikas olemine on vaid osa mu transformatsioonist.»

Teismelise tütre ema Kerryt on hoiatatud, milliseid terviseprobleeme ribide eemaldamine kaasa võib tuua, kuid nii nagu iganädalane korsetipinguldamine, on ka see tema meelest valu väärt. «Mulle on öeldud, et ribisid ei tohiks eemaldaa ja see pole operatsioon, mida Ühendkuningriikide kirurgid üldse teevad, sest see on liiga ohtlik. See võib kahjustada mu organeid ja mul võib tulevikus olla palju komplikatsioone, aga ma arvan, et see on riskimist väärt.»

Praegu sööb naine vaid kana, kala, pruuni riisi ja salatit, et säilitada oma ülipeenikest figuuri. Jookseb iga päev üle 12 kilomeetri ning käib igakuiselt näkku ja huultesse täitesüste saamas.

Naise enda sõnul on tema olematu piht internetis palju kiitust saanud ning ta jagab lahkelt nippe, kuidas inimesed enda unelmate keha saavutada saaksid.

Essexist pärit naine on teinud kõvasti uurimustööd ning loodab Türgis või USA's ribieemaldusoperatsiooni ära teha. «Kasutan seda ühtlasi võimalusena puhkust võtta,» suhtub ta tõsisesse operatsiooni mängleva kergusega.

«Ma ei peatu millegi ees, et näha välja nagu Barbie ja ühel päeval samasuguse figuuri saada.»