Häbi-häbi! Härga täis riiukukk noris Weekendil põhjuseta tüli: tõmban selle huuleneedi ühe pauguga ära, siis sa pärast nutad, kuradi p*****st

Elu24 reporterite kätte sattus video, millel on näha-kuulda äärmiselt väljakutsuva ja provotseeriva kõnepruugiga noormeest, kes rahumeelse noormehega tema välimuse tõttu tüli norima kukkus. Hoolimata tõukamistest ja kibedatest sõnadest suutis alternatiivse riietumisstiiliga noormees jääda küllaltki rahulikuks ning provokatsioonile üleliia palju ei reageerinud.



Video võttis aga hoopis uue pöörde, kui välja ilmus lühikest kasvu tuline neiu, kes riiukukke kurjustava hääletooniga minema hakkas ajama. Temaga liitus veel teinegi sõber, kes sõnas: «Eesti on vaba maa, ta võib olla teistsugune kui ta tahab!»



Riiukukega liitus veel teinegi äksi täis peoline, kes esmapilgul kumbagi seltskonda ei kuulunud, kuid oli otsustanud provotseerija poole valida. See, kummis rinnaga mehepojale, aga sugugi ei meeldinud ja oleks nemadki peaaegu karvupidi kokku läinud.