Mis siis nüüd? Viljandi Maxima heiskas aastapäeva puhul kummalise lipu

Viljandi Maxima on heisanud sini-valge-musta lipu.

«Kokkuõmblemisel tehti viga ja kaupluses omakorda tehti viga, et seda ei pandud tähele,» tunnistas Maxima meediajuht Marit Liik Postimehele .

Ta lisas, et Maximal on vea tõttu väga piinlik. Nüüdseks on Liiki sõnul aga apsakas lahendatud ja esialgne lipp asendatud õige sini-must-valge lipuga.