Tinast Tsepeliin, Roheline Päev ja Veerevad Kivid ehk maailmakuulsate bändide nimed eesti keeles

The Beatles - Rütnikad

Briti rokkbändi nimi on hübriid sõnadest beat ja beetles. Teine pool on homaaž bändile The Crickets, aga Liverpoolist pärit muusikut kasutasid sõna «põrnikas», kuna selle inglisekeelne kirjapilt on sarnane sõnale beat ehk rütm. Rütm+põrnikad.

The Beatles (vasakult): Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ja Ringo Starr FOTO: Pop / ©TopFoto/Scanpix

Backstreet Boys - Majadevahelise käigu Poisid

Coldplay - Külm Mäng

Nimi tuleneb luulekogust Child's Reflections: Cold Play.

Guns N' Roses - Relvad ja Roosid

Led Zeppelin - Tinast Tsepeliin

Bänd, mis alustas The Yardbirds nime all, otsustas 1968. aastal seda muuta. Nimi tuleb inglisekeelsest nimest lead balloon ehk tinast õhupall. Aga bändi mänedžer soovitas esimesest sõnast ära võtta «a» tähe, et inimesed hääldaksid sõna tina ja mitte juhtima, ning õhupall asendati sõnaga tsepeliin, kuna tegu oli tuleohtliku lennumasinaga. Viimane pidi hästi illustreerima solist Robert Planti loovat meelt.

Led Zeppelin FOTO: Topham Picturepoint/ScanPix

Pink Floyd - Roosa Floyd

Queen - Kuninganna

AC/DC - VV/AV

Lühend AC/DC tähendab alternating current/direct current ehk eestikeeles «vahelduvvool/alalisvool».

The Rolling Stones - Veerevad Kivid

Eagles - Kotkad

U2 - Sina Ka

Sõnamäng. U2 hääldub kui you too ehk sina ka.

Aerosmith - Õhusepp

Aerosmith on väljamõeldud sõna ja peale rokkbändi enda ei ole see nimi kuskil kasutuses. Aga kui kaks sõnapoolt eraldi tõlkida, siis on üks võimalik tulemus õhusepp.

Dire Straits - Viimane Häda

Metallica - Metalne või Metaljas

Def Leppard - Kurt Leopard

Bändi solist Joe Elliott pakkus välja, et ansambli nimi võiks olla deaf leopard, kuid esialgne trummar Tony Kenning soovitas kirjapilti natuke muuta, et see ei oleks liiga punkbändi moodi.

Genesis - Teke või Saamine

Phil Collins on endine Loomise bändi esilaulja FOTO: MIKE CASSESE/REUTERS/Scanpix

The Beach Boys - Ranna Poisid

The Who - Kes?

The Carpenters - Puusepad

Earth, Wind & Fire - Maa, Tuul & Tuli

R.E.M. - K.S.L.

R.E.M. on akronüüm sõnadest rapid eye movement ehk eestikeelde tõlgituna kiired silmaliigutused. Sellest ka K.S.L.

Red Hot Chili Peppers - Tulikuum Tšillipipar

Ingliskeelne mõiste red hot tõlgitakse eestikeelde kui tulikuum, mitte punane kuum.

Red Hot Chili Peppers Riias FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix

The Doors - Uksed

Foreigner - Välismaalane

The Black Eyed Peas - Sinikaga Herned

Inglisekeelne väljend black eye tähendab eestikeeles sinikat.

Meat Loaf - Lihaleib

Või ka pikkpoiss.

Maroon 5 - Merehädaline 5 või Kastanpruun 5

Inglisekeelne sõna maroon just seda kahte tähendabki. Viis on liikmete arv bändis.

Bändi praeguse nime tähendust pole teada. Küll aga see, et bändi esimene nimi oli Kara's Flowers. Nimi muudeti, kui bänd sõlmis plaadilepingu, agent soovitas võtta viies liige juurde, et solist Adam Levine saaks ainult laulmisele keskenduda, sest tal oli staarkvaliteet juba siis olemas.

Journey - Teekond

Kiss - Suudlus

Bändiliikmel Gene Simmonsil on ebanormaalselt suur keel ja esinemiste ajal ajas ta selle tihti suust välja. Ja french kiss on keelega suudlemine.

Gene Simmons ansamblist Kiss. FOTO: Reuters / Scanpix

Pearl Jam - Pärlimoos

Green Day - Roheline Päev

Radiohead - Raadiopea

Black Sabbath - Must Sabat

Ozzy Osbourne on endine Musta Sabati laulja FOTO: Scanpix

One Direction - Üks suund

Spice Girls - Vürtsitüdrukud

Spice Girls, 2012. FOTO: Ian West / Scapix

Destiny's Child - Saatuse Lapsed

'N Sync - Sünkroonis

Iron Maiden - Raudne Neitsi

Atomic Kitten - Aatomikassipojad

Oasis - Oaas