Tõsielustaar Helen Kõpp emaks olemisest: lapse isa loobus vabatahtlikult Carmeni elus osalemisest

«Emaduse juures on kõige raskem olnud magamatus ja vähene abi. Esimesed nädalad olid kohutavad. Ma ei maganud viis esimest päeva, sest olin haiglas. See tekitas depressiooni ning nutsin koguaeg,» kirjeldas noor ema enda esimesi päevi emana.

«Olen õppinud seda emaduse kohta, et ma ise tean kõige paremini, kuidas oma lapsega teha. Teiste nõu võib kuulda võtta, aga päeva lõpuks olen ikkagi just mina 24/7 oma lapsega koos ning seetõttu peab ta olema kasvatatud nii nagu meil mõlemal parem on. Inimestel, kes mind keset depressiooni ja magamatust hirmutasid, et läheb hullemaks, ei olnud õigus,» sõnas Kõpp.