Silmakirjalikkuse musternäide: Harvey Weinsteini süüdistanud näitlejanna maksis alaealise poisiga magamise eest valuraha

Liikumise #MeToo üks prominentsemaid liikmeid seksis poisiga, kui see oli 17-aastane. New York Times sai enda kätte 42-aastase Argento juristi ja naist süüdistava endise lapsnäitleja Jimmy Bennetti juriidilise esindaja kokkuleppe dokumendid, milles on kirjas, et Argento maksis poisile mitme osamaksega kokku 380 000 dollarit, vahendas TMZ.